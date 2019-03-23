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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Фарерские острова
Мальта - Фарерские острова: обзор матча 23 марта 2019
Мальта
23.03.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальта - Фарерские острова
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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