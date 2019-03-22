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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Исландия
Андорра - Исландия: обзор матча 22 марта 2019
Андорра
22.03.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Исландия
22'
Б. Бьярнасон
80'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Исландия
Замена
Х. Санчес Сото
️️️️
Х. Рубио
87'
Желтая карточка
М. Ребес
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Б. Саеварссон
Замена
Ж. Алаез
️️️️
А. Мартинес
71'
70'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
А. Финнбогасон
Желтая карточка
К. Мартинес
47'
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Р. Сигурдссон
Желтая карточка
М. Виейра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
15
Сан Николас
4
Ребес
2
Мартинес
5
Льовера
17
Сервос
3
Валес
8
Виейра
7
Мартинес
3-4-2-1
1
Халльдорсон
14
Арнасон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
7
Гудмундссон
23
Скуласон
14
Гуннарссон
8
Бьярнасон
21
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Финнбогасон
7
Мартинес
14
Алаез
14
Алаез
7
Мартинес
18
Рубио
0
Санчес Сото
0
Санчес Сото
18
Рубио
7
Мартинес
10
Клементе
10
Клементе
7
Мартинес
11
Финнбогасон
22
Кьяртанссон
22
Кьяртанссон
11
Финнбогасон
Остались в запасе
Андорра
Исландия
9
Аарон Санчес
ЦФ
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Рунар Рунарссон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
9
Аарон Санчес
ЦФ
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рунар Рунарссон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Андорра - Исландия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Эстади Насьонал
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