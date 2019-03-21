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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Латвия
Северная Македония - Латвия: обзор матча 21 марта 2019
Северная Македония
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 1 тур
3 : 1
Завершен
Латвия
11'
Э. Алиоски
29'
Э. Эльмас
90+3'
Э. Эльмас
87'
Д. Велкоски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Латвия
ГОЛ! 3:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
Э. Алиоски
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
А. Цыганик
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Велкоски
Замена
К. Маркоски
️️️️
А. Трайковски
84'
79'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
В. Шабала
Замена
К. Ристевски
️️️️
Г. Пандев
71'
61'
Желтая карточка
А. Цыганик
33'
Замена
П. Штейнборс
️️️️
А. Ванинс
ГОЛ! 2:0!
Э. Эльмас
29'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Хасани
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Алиоски
Пас отдал
Г. Пандев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Вячеслав Исаев
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Стоянович
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-2-1-4
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
13
Ристовски
14
Велкоски
16
Николов
10
Барди
10
Пандев
23
Несторовски
11
Хасани
9
Трайковски
3-2-1-4
1
Ванинс
4
Дубра
3
Осс
6
Габовс
0
Исаев
26
Максименко
16
Тарасов
14
Цыганик
16
Карашаускс
10
Шабала
15
Ракельс
10
Пандев
4
Ристевски
4
Ристевски
10
Пандев
9
Трайковски
0
Маркоски
0
Маркоски
9
Трайковски
11
Хасани
7
Эльмас
7
Эльмас
11
Хасани
1
Ванинс
1
Штейнборс
1
Штейнборс
1
Ванинс
10
Шабала
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
10
Шабала
Остались в запасе
Северная Македония
Латвия
19
Крсте Велкоски
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
Главный тренер
Игор Ангеловски
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Славиша Стоянович
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Славиша Стоянович
Статистика матча Северная Македония - Латвия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Тоше Проески
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