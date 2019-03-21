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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Шотландия
Казахстан - Шотландия: обзор матча 21 марта 2019
Казахстан
21.03.2019, четверг, 18:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 1 тур
3 : 0
Завершен
Шотландия
6'
Ю. Перцух
10'
Я. Вороговский
51'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Шотландия
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
90'
+5
Замена
С. Мужиков
️️️️
Б. Зайнутдинов
84'
83'
Желтая карточка
Г. Шинни
81'
Замена
М. МакНалти
️️️️
Д. Форрест
Замена
Е. Ахметов
️️️️
Т. Эрланов
81'
70'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Д. МакГинн
Замена
Б. Турисбек
️️️️
Р. Муртазаев
68'
61'
Замена
Д. Расселл
️️️️
О. МакБарни
ГОЛ! 3:0!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
Г. Суюмбаев
51'
Желтая карточка
А. Меркель
38'
ГОЛ! 2:0!
Я. Вороговский
Пас отдал
И. Куат
10'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Перцух
Пас отдал
А. Меркель
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
0
Евгений Постников
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
14
Юрий Перцух
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
0
Александер Меркель
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Шотландия
21
Скотт Бэйн
ВР
5
Дэвид Бейтс
ЦЗ
13
Грэм Шинни
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
17
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Джон Флек
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
19
Марк МакНалти
ЦФ
3-2-4-1
12
Непогодов
23
Эрланов
0
Постников
5
Куат
16
Суюмбаев
2
Малый
14
Муртазаев
11
Вороговский
0
Меркель
14
Перцух
19
Зайнутдинов
3-4-1-2
21
Бэйн
5
Бейтс
13
Шинни
16
Маккена
17
Армстронг
8
МакГрегор
7
МакГинн
22
Палмер
25
Форрест
9
МакБарни
17
Бурк
23
Эрланов
6
Ахметов
6
Ахметов
23
Эрланов
19
Зайнутдинов
7
Мужиков
7
Мужиков
19
Зайнутдинов
14
Муртазаев
8
Турисбек
8
Турисбек
14
Муртазаев
9
МакБарни
16
Расселл
16
Расселл
9
МакБарни
7
МакГинн
4
Мактоминей
4
Мактоминей
7
МакГинн
25
Форрест
19
МакНалти
19
МакНалти
25
Форрест
Остались в запасе
Казахстан
Шотландия
20
Максим Федин
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
0
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
12
Лиам Келли
ВР
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Джон Флек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
Остались в запасе
20
Максим Федин
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
0
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Джон Флек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
Статистика матча Казахстан - Шотландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
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