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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эльче
Спортинг - Эльче: обзор матча 28 апреля 2019
Спортинг
28.04.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 36 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
28'
Ж. Бабен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эльче
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бабен
28'
Желтая карточка
Ж. Бабен
21'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Эльче
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
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11.10.2026
Сельта
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