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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Велес - Муром
Велес - Муром: обзор матча 10 ноября 2018
Велес
10.11.2018, суббота, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
1 : 0
Завершен
Муром
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Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
28.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
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Велес
Муром
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
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9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Волга» – «Муром»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
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«Волга Ульяновск» – «Муром»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
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Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
25 сентября
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