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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Аланьяспор
Гезтепе - Аланьяспор: обзор матча 10 февраля 2019
Гезтепе
10.02.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Аланьяспор
31'
С. Боргес
89'
Н. Гилас
42'
Г. Цавеллас
74'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Аланьяспор
Желтая карточка
Бету
90'
+4
Вторая желтая
С. Гюрлер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Н. Гилас
89'
Желтая карточка
С. Гюрлер
81'
76'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
74'
ГОЛ! 1:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Я. Озтекин
64'
61'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
42'
ГОЛ! 1:1!
Г. Цавеллас
Пас отдал
Джалма
Желтая карточка
А. Бийого Поко
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Боргес
31'
Желтая карточка
С. Боргес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
2-4
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
5
Боргес
71
Бийого Поко
7
Озтекин
7
Гюрлер
3-2-3
2
Байано
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
11
Туфан
6
Гюльселам
10
Фернандес
10
Джалма
61
Сиссе
Остались в запасе
Гезтепе
Аланьяспор
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Гезтепе - Аланьяспор
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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