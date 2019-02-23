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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Аполлон Смирнис
АЕК - Аполлон Смирнис: обзор матча 23 февраля 2019
АЕК
23.02.2019, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Аполлон Смирнис
4'
Л. Бойе
47'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Аполлон Смирнис
Желтая карточка
У. Чосич
74'
Желтая карточка
М. Ливайя
49'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бойе
Пас отдал
К. Галанопулос
47'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
4'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Аполлон Смирнис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
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