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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Виллем II
АДО Ден Хааг - Виллем II: обзор матча 15 мая 2019
АДО Ден Хааг
15.05.2019, среда, 20:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
6 : 2
Завершен
Виллем II
31'
Н. Эль-Хайяти
64'
В. Канон
71'
Н. Эль-Хайяти (П)
74'
Т. Нецид
81'
Л. Иммерс
86'
Т. Нецид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Виллем II
ГОЛ! 6:0!
Т. Нецид
86'
ГОЛ! 5:0!
Л. Иммерс
Пас отдал
Т. Бегелсдейк
81'
ГОЛ! 4:0!
Т. Нецид
74'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Эль-Хайяти
71'
ГОЛ! 2:0!
В. Канон
Пас отдал
А. Мейерс
64'
Желтая карточка
В. Канон
62'
59'
Желтая карточка
Ф. Хееркенс
ГОЛ! 1:0!
Н. Эль-Хайяти
Пас отдал
Т. Нецид
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Виллем II
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Виллем II
11
Карим Кулибали
ЦП
3-2-3
22
Звинкелс
25
Бегелсдейк
14
Мейерс
5
Канон
10
Фалкенбург
17
Баккер
10
Иммерс
19
Эль-Хайяти
15
Нецид
2-1-1-1
4
Петерс
3
Хееркенс
13
Тапиа
6
Анита
9
Исак
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Виллем II
26
Майк Хэвкотт
ВР
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
11
Карим Кулибали
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Остались в запасе
11
Карим Кулибали
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча АДО Ден Хааг - Виллем II
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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