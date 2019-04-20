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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 апреля 2019
Фейеноорд
20.04.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
68'
Р. ван Перси
36'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Я. Аюб
90'
+3
Желтая карточка
С. Бергейс
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Сент-Джуст
68'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
А. Махер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
АЗ Алкмаар
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-1-3-2
1
Вермеер
4
ван Бик
31
Боттегин
15
Мартина
21
Торнстра
23
Бергейс
52
Вилена
8
Класи
32
ван Перси
8
Ларссон
2-3-2
40
Бизот
12
Влаар
2
Оувеян
20
Сентьенс
6
Махер
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
20
Тил
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
Остались в запасе
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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