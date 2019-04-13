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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг: обзор матча 13 апреля 2019
АЗ Алкмаар
13.04.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 3
Завершен
АДО Ден Хааг
85'
А. Гюдмюндссон
90+1'
А. Гюдмюндссон
32'
Э. Фалкенбург
47'
Э. Фалкенбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 2:2!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
А. Махер
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
М. Сентьенс
85'
71'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
66'
47'
ГОЛ! 0:2!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
АЗ Алкмаар
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
2-4-1
40
Бизот
2
Оувеян
12
Влаар
22
Свенссон
6
Махер
20
Сентьенс
18
Мидтсьё
20
Тил
2-2-1-2
22
Звинкелс
14
Мейерс
25
Бегелсдейк
17
Баккер
10
Фалкенбург
23
Бекер
19
Эль-Хайяти
10
Иммерс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
26
Майк Хэвкотт
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
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