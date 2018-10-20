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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - АЕК
Аполлон Смирнис - АЕК: обзор матча 20 октября 2018
Аполлон Смирнис
20.10.2018, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
37'
П. Манталос
85'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - АЕК
85'
ГОЛ! 0:2!
М. Ливайя
83'
Желтая карточка
Р. Гало
45'
+1
Желтая карточка
А. Симойш
43'
Желтая карточка
М. Ливайя
37'
ГОЛ! 0:1!
П. Манталос
Пас отдал
Т. Бакасетас
Начало матча
Статистика матча Аполлон Смирнис - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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