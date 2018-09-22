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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Гезтепе
Трабзонспор - Гезтепе: обзор матча 22 сентября 2018
Трабзонспор
22.09.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Гезтепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Трабзонспор - Гезтепе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Гезтепе
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