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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ПАС
Аполлон Смирнис - ПАС: обзор матча 15 сентября 2018
Аполлон Смирнис
15.09.2018, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аполлон Смирнис - ПАС
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
Все
Аполлон Смирнис
ПАС
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
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