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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Зальцбург
РБ Лейпциг - Зальцбург: обзор матча 20 сентября 2018
РБ Лейпциг
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 3
Завершен
Зальцбург
70'
К. Лаймер
82'
Ю. Поульсен
20'
М. Даббур
22'
А. Айдара
89'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Зальцбург
90'
+3
Желтая карточка
М. Понграчич
89'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Х. Вольф
Желтая карточка
Ю. Поульсен
85'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Кампль
82'
79'
Желтая карточка
А. Айдара
ГОЛ! 1:2!
К. Лаймер
70'
29'
Желтая карточка
К. Шлагер
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Айдара
Пас отдал
А. Ульмер
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-4-1-2
38
Мвого
2
Упамекано
16
Конате
20
Мукиэле
44
Кампль
31
Илсанкер
20
Забитцер
27
Лаймер
77
Брума
97
Огустен
10
Кунья
4-1-3-1-1
33
Вальке
22
Ляйнер
5
Понграчич
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
10
Ябо
21
Шлагер
21
Айдара
17
Вольф
9
Даббур
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча РБ Лейпциг - Зальцбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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