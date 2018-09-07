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Материалы

Шотландия - Бельгия

07.09.2018, Пятница, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Шотландия - Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа A

6 сентября, пятница 23:00 Шотландия 0:2 Бельгия

16 октября, вторник 22:45 Бельгия 2:0 Шотландия
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