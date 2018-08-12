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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фрозиноне - Зюйдтироль
Фрозиноне - Зюйдтироль: обзор матча 12 августа 2018
Фрозиноне
12.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Зюйдтироль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фрозиноне - Зюйдтироль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
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Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
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Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
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07.11.2026
Зюйдтироль
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