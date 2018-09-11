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Сан-Марино - Люксембург

11.09.2018, Вторник, 21:45 мск , 2 тур Сан-Марино - Люксембург
Группа D2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сан-Марино 6 0 0 6 0:16 -16 0
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    Рейтинг: +46

    semenov m 11 сентября 2018, 15:26

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