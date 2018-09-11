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Расписание матчей
Сан-Марино - Люксембург
Сан-Марино - Люксембург: обзор матча 11 сентября 2018
Сан-Марино
11.09.2018, вторник, 21:45
, группа D2, 2 тур
0 : 3
Завершен
Люксембург
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Протокол Сан-Марино - Люксембург
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Первый тайм
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Статистика матча Сан-Марино - Люксембург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 3
29.09.2026
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0 : 7
26.09.2026
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2 : 1
09.06.2026
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13.11.2026
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06.10.2026
Болгария
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03.10.2026
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29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
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