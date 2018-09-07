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Фарерские острова - Мальта

07.09.2018, Пятница, 21:45 мск Торсхавн, стадион Торсвеллур , 1 тур Фарерские острова - Мальта
Товарищеские матчи. Сборные 2013

19 ноября, вторник 22:00 Мальта 3:2 Фарерские острова
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