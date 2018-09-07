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Расписание матчей
Фарерские острова - Мальта
Фарерские острова - Мальта: обзор матча 07 сентября 2018
Фарерские острова
07.09.2018, пятница, 21:45
, группа D3, 1 тур
3 : 1
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Мальта
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Фарерские острова - Мальта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фарерские острова
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Информация о матче
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