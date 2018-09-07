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Албания - Израиль

07.09.2018, Пятница, 21:45 мск Иерусалим, стадион Тедди , 1 тур Албания - Израиль
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа G
6 тур
11 июня, воскресенье 21:45 Израиль 0:3 Албания
4 тур
12 ноября, суббота 22:45 Албания 0:3 Израиль
Группа C1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Албания 4 1 0 3 1:8 -7 3
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