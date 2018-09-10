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Лига наций
Италия - Польша
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Материалы
10 сентября 2018
11:17
Манчини: «Пока не существует сборной Италии, которую мы хотим видеть»
6
9 сентября 2018
11:36
В игре с Польшей у Италии был самый молодой состав за последние 42 года
8 сентября 2018
09:37
Зелински: «Для сборной Польши матч в Италии сложился многообещающе»
7 сентября 2018
23:43
Лига наций. Италия сыграла вничью с Польшей
3
6 сентября 2018
21:10
Манчини: «Лига наций поможет раскрыться молодым футболистам»
4
5 сентября 2018
08:54
Видео
Инсинье разыграл Балотелли, неожиданно выскочив на того из-за занавески
3
Италия - Польша
07.09.2018, Пятница, 21:45 мск
Варшава, стадион
Национальный стадион
Трансляция:
Матч ТВ
Лига наций, 1 тур
Италия
-
Польша
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Протокол
История игр
Комментарии (1)
Товарищеские матчи. Сборные 2011
11 ноября, пятница
23:45
Польша
0:2
Италия
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+112
ПаХан638
8 сентября 2018, 09:56
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Без составов..... зачем работаете тогда?
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