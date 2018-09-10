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Италия - Польша

07.09.2018, Пятница, 21:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Трансляция: Матч ТВ Лига наций, 1 тур Италия - Польша
Товарищеские матчи. Сборные 2011

11 ноября, пятница 23:45 Польша 0:2 Италия
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    Рейтинг: +112

    ПаХан638 8 сентября 2018, 09:56

    Без составов..... зачем работаете тогда?

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