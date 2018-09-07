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Расписание матчей
Азербайджан - Косово
Азербайджан - Косово: обзор матча 07 сентября 2018
Азербайджан
07.09.2018, пятница, 19:00
, группа D3, 1 тур
0 : 0
Завершен
Косово
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Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
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13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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