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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 30 марта 2019
РБ Лейпциг
30.03.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Герта
17'
Э. Форсберг
27'
Ю. Поульсен
56'
Ю. Поульсен
62'
Ю. Поульсен
64'
А. Айдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Герта
ГОЛ! 5:0!
А. Айдара
Пас отдал
Т. Вернер
64'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Адамс
62'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Э. Форсберг
56'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
42'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Кампль
17'
13'
Желтая карточка
Н. Штарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
16
Конате
20
Мукиэле
12
Адамс
44
Кампль
21
Айдара
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
3-4-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Рекик
4
Штарк
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
7
Миттельштадт
8
Дуда
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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