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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 25 февраля 2019
РБ Лейпциг
25.02.2019, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
89'
В. Орбан
22'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
В. Орбан
Пас отдал
М. Хальстенберг
89'
57'
Желтая карточка
П. Кадержабек
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
4
Орбан
20
Забитцер
31
Илсанкер
27
Лаймер
6
Демме
10
Кунья
15
Поульсен
4-1-2-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Нуху
5
Пош
14
Шульц
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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