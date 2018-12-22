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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фрайбург
Нюрнберг - Фрайбург: обзор матча 22 декабря 2018
Нюрнберг
22.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
19'
М. Гульде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фрайбург
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кюблер
Желтая карточка
Ф. Паласиос
90'
+2
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+1
40'
Желтая карточка
М. Гульде
34'
Желтая карточка
Р. Кох
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Гульде
Пас отдал
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Нюрнберг
30
Патрик Кландт
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бредлов
5
Мюль
14
Лайбольд
33
Марграйтер
31
Петрак
4
Бауэр
37
Керк
10
Перейра
31
Паласиос
99
Зрелак
7
Мисиджан
3-2-3-2
1
Шволов
3
Хайнц
5
Гульде
4
Кох
17
Кюблер
30
Гюнтер
8
Гондорф
8
Франтц
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
9
Хелер
Остались в запасе
Нюрнберг
Фрайбург
4
Патрик Эррас
ОП
30
Патрик Кландт
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
30
Патрик Кландт
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Нюрнберг - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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