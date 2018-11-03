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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 03 ноября 2018
Герта
03.11.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
7'
Т. Вернер
53'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - РБ Лейпциг
Желтая карточка
М. Леки
78'
53'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Брума
Желтая карточка
В. Ибишевич
38'
22'
Желтая карточка
М. Забитцер
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-2
22
Ярстейн
4
Рекик
28
Лустенбергер
4
Штарк
21
Платтенхардт
10
Майер
19
Лазаро
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
4-3-1-1
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Конате
4
Орбан
4
Сараччи
6
Демме
20
Забитцер
44
Кампль
77
Брума
11
Вернер
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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