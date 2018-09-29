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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 29 сентября 2018
Хоффенхайм
29.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
90+3'
А. Крамарич (П)
53'
Ю. Поульсен
73'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Крамарич
90'
+3
73'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Кампль
62'
Желтая карточка
И. Конате
53'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
34'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
22'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
А. Салаи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-3-1-3
1
Бауманн
5
Пош
4
Хогма
25
Акпогума
14
Шульц
27
Гриллич
3
Кадержабек
32
Биттенкурт
19
Бельфодиль
11
Салаи
27
Крамарич
3-5-2
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Конате
4
Сараччи
27
Лаймер
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
44
Кампль
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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