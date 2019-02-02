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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Дижон
Анжер - Дижон: обзор матча 02 февраля 2019
Анжер
02.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
27'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Дижон
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
Пас отдал
Ш. Ндойе
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Анжер
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
6
Мангани
29
Тайт
13
Баокен
4-3-1-2
16
Аллен
26
Чафик
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
14
Мари
23
Слити
17
Абид
22
Чан Хун
22
Саид
11
Таварес
Остались в запасе
Анжер
Дижон
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Анжер - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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