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Реал - Ювентус
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Материалы
5 августа 2018
06:00
Международный кубок чемпионов. Дубль Асенсио помог «Реалу» обыграть «Ювентус»
5
Реал - Ювентус
05.08.2018, Воскресенье, 01:00 мск
Лэндовер, Мэрилэнд, стадион
ФедЭкс Филд
Трансляция:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Международный кубок чемпионов
Реал
-
Ювентус
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Протокол
История игр
Комментарии (1)
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч
11 апреля, среда
21:45
Реал
1:3
Ювентус
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
первый матч
3 апреля, вторник
21:45
Ювентус
0:3
Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
Финал
3 июня, суббота
21:45
Ювентус
1:4
Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч
13 мая, среда
21:45
Реал
1:1
Ювентус
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
первый матч
5 мая, вторник
21:45
Ювентус
2:1
Реал
Лига чемпионов (2013/2014), группа B
4 тур
5 ноября, вторник
23:45
Ювентус
2:2
Реал
3 тур
23 октября, среда
22:45
Реал
2:1
Ювентус
Лига Чемпионов (2008/2009), группа H
4 тур
5 ноября, среда
22:45
Реал
0:2
Ювентус
3 тур
21 октября, вторник
22:45
Ювентус
2:1
Реал
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Рейтинг:
+266
Fedulz-13th
5 августа 2018, 00:38
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