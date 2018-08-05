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Материалы

Реал - Ювентус

05.08.2018, Воскресенье, 01:00 мск Лэндовер, Мэрилэнд, стадион ФедЭкс Филд Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Реал - Ювентус
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 11 апреля, среда 21:45 Реал 1:3 Ювентус
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 3 апреля, вторник 21:45 Ювентус 0:3 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
Финал
3 июня, суббота 21:45 Ювентус 1:4 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 13 мая, среда 21:45 Реал 1:1 Ювентус
Лига чемпионов (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 5 мая, вторник 21:45 Ювентус 2:1 Реал
Лига чемпионов (2013/2014), группа B
4 тур
5 ноября, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Реал
3 тур
23 октября, среда 22:45 Реал 2:1 Ювентус
Лига Чемпионов (2008/2009), группа H
4 тур
5 ноября, среда 22:45 Реал 0:2 Ювентус
3 тур
21 октября, вторник 22:45 Ювентус 2:1 Реал
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