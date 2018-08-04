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Интер - Лион

04.08.2018, Суббота, 21:00 мск Лечче, стадион Виа Дель Маре Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Интер - Лион
Международный кубок чемпионов 2017

24 июля, понедельник 15:05 Интер 1:0 Лион
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