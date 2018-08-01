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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тоттенхэм - Милан
Тоттенхэм - Милан: обзор матча 01 августа 2018
Тоттенхэм
01.08.2018, среда, 03:30
Международный кубок чемпионов
1 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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Тоттенхэм
Милан
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
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