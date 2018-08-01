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Тоттенхэм - Милан

01.08.2018, Среда, 03:30 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Международный кубок чемпионов Тоттенхэм - Милан
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 9 марта, среда 22:45 Тоттенхэм 0:0 Милан
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, вторник 22:45 Милан 0:1 Тоттенхэм
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