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ПСЖ - Атлетико

30.07.2018, Понедельник, 14:30 мск Калланг, Сингапур, стадион Национальный Трансляция: Матч ТВ Международный кубок чемпионов ПСЖ - Атлетико
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009

2 августа, воскресенье 17:00 Атлетико 1:1 ПСЖ
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