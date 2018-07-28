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Бенфика - Ювентус

28.07.2018, Суббота, 20:00 мск Нью Йорк, стадион Ред Булл Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Международный кубок чемпионов Бенфика - Ювентус
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 1 мая, четверг 23:05 Ювентус 0:0 Бенфика
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 24 апреля, четверг 23:05 Бенфика 2:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2012

1 августа, среда 21:00 Ювентус 1:1 Бенфика
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 28 июля 2018, 02:31

    Бенфика вновь в обойме .и криро если будет в старте.будет отличнейший матч

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