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Боруссия - Бенфика

26.07.2018, Четверг, 03:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Международный кубок чемпионов Боруссия - Бенфика
Лига чемпионов (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 8 марта, среда 22:45 Боруссия 4:0 Бенфика
Лига чемпионов (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 14 февраля, вторник 22:45 Бенфика 1:0 Боруссия
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