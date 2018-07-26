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Ювентус - Бавария

26.07.2018, Четверг, 02:00 мск Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 2 Международный кубок чемпионов Ювентус - Бавария
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 16 марта, среда 22:45 Бавария 4:2 Ювентус
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 23 февраля, вторник 22:45 Ювентус 2:2 Бавария
Лига чемпионов (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 10 апреля, среда 22:45 Ювентус 0:2 Бавария
Лига чемпионов (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 2 апреля, вторник 22:45 Бавария 2:0 Ювентус
Лига Чемпионов (2009/2010), группа A
6 тур
8 декабря, вторник 22:45 Ювентус 1:4 Бавария
2 тур
30 сентября, среда 22:45 Бавария 0:0 Ювентус
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