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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Парана
Витория - Парана: обзор матча 19 июля 2018
Витория
19.07.2018, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Парана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория - Парана
31'
Желтая карточка
К. Эдуардо
Начало матча
Статистика матча Витория - Парана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
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0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
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Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Парана
Бразилия. Серия А, 38 тур
Парана
1 : 1
02.12.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
2 : 1
27.11.2018
Парана
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 0
23.11.2018
Парана
Бразилия. Серия А, 35 тур
Парана
1 : 1
18.11.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Парана
0 : 1
15.11.2018
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Баррадан
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