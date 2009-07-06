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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Витязь
Балтика - Витязь: обзор матча 06 июля 2009
Балтика
06.07.2009, понедельник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
2 : 1
Завершен
Витязь
62'
А. Коломийченко
70'
В. Тимофеев
18'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Витязь
Замена
️️️️
Д. Голубов
+2
Желтая карточка
И. Шабаев
Желтая карточка
К. Лобов
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
️️️️
А. Першин
Желтая карточка
А. Ревякин
Желтая карточка
А. Архипов
Замена
️️️️
М. Козлов
ГОЛ! 2:1!
В. Тимофеев
Замена
️️️️
С. Анохин
ГОЛ! 1:1!
А. Коломийченко
Желтая карточка
Д. Голубов
Замена
️️️️
С. Егоров
Замена
️️️️
В. Окорочков
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
27
Артем Першин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
18
Алексей Архипов
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
4-5-1
16
Барановский
85
Попов
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Тимофеев
15
Коломийченко
58
Егоров
27
Першин
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
4-1-3-2
1
Соколов
22
Шабаев
14
Рогочий
3
Смирнов
55
Лобов
10
Козлов
18
Архипов
4
Калашников
28
Григорян
10
Анохин
13
Мельников
Остались в запасе
Балтика
Витязь
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Балтика - Витязь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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