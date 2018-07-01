Введите ваш ник на сайте

Актобе - Шахтер

01.07.2018, Воскресенье, 18:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Актобе - Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2018
6 тур
22 апреля, воскресенье 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
26 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Актобе 2:0 Шахтер
18 тур
2 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 0:2 Актобе
8 тур
28 июня, среда 17:00 Актобе 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
21 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Актобе 2:0 Шахтер
11 тур
14 мая, суббота 14:00 Шахтер 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
19 июля, воскресенье 15:00 Актобе 0:1 Шахтер
11 тур
7 мая, четверг 11:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
7 тур
18 октября, суббота 16:00 Актобе 3:1 Шахтер
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:30 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
12 тур
18 мая, воскресенье 17:30 Актобе 4:0 Шахтер
2 тур
22 марта, суббота 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Суперкубок Казахстана 2014

9 марта, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
8 тур
19 октября, суббота 15:00 Актобе 4:0 Шахтер
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
12 тур
22 мая, среда 16:30 Шахтер 1:2 Актобе
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Актобе 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Шахтер
2 тур
18 марта, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
...
  • Читайте нас: 