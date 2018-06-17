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Торпедо-БелАЗ - Днепр

17.06.2018, Воскресенье, 18:45 мск Жодино, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Торпедо-БелАЗ - Днепр
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
25 августа, пятница 19:00 Днепр 0:5 Торпедо-БелАЗ
5 тур
30 апреля, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
21 июня, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Днепр
3 тур
11 апреля, пятница 19:00 Днепр 2:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Днепр 0:4 Торпедо-БелАЗ
2 тур
8 апреля, понедельник 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Днепр
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Днепр
8 тур
7 мая, суббота 17:00 Днепр 3:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Днепр 0:1 Торпедо-БелАЗ
21 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Днепр 3:1 Торпедо-БелАЗ
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Днепр
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Днепр
8 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Днепр 0:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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