Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Парана - Баия
Парана - Баия: обзор матча 08 июня 2018
Парана
08.06.2018, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Баия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Парана - Баия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парана
Бразилия. Серия А, 38 тур
Парана
1 : 1
02.12.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
2 : 1
27.11.2018
Парана
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 0
23.11.2018
Парана
Бразилия. Серия А, 35 тур
Парана
1 : 1
18.11.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Парана
0 : 1
15.11.2018
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
- : -
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Вила Капанема
Новости команд
Все
Парана
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 12:20
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Гол Витиньо помог «Фламенго» выйти на второе место в чемпионате Бразилии
2018.10.22 08:17
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 12:20
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+