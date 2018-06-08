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Уругвай - Узбекистан

08.06.2018, Пятница, 02:00 мск Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные Уругвай - Узбекистан
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