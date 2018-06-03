Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Ботафого
Васко да Гама - Ботафого: обзор матча 03 июня 2018
Васко да Гама
03.06.2018, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Васко да Гама - Ботафого
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
Все
Васко да Гама
Ботафого
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
Вчера, 16:33
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
Вчера, 13:14
3
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
Вчера, 16:33
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
Вчера, 13:14
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Бразильский клуб заинтересовался трансфером Вендела
29 октября
2
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+