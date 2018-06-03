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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Швейцария
Испания - Швейцария: обзор матча 03 июня 2018
Испания
03.06.2018, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Швейцария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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