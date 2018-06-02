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Ирландия - США

02.06.2018, Суббота, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - США
Товарищеские матчи. Сборные 2014

18 ноября, вторник 22:45 Ирландия 4:1 США
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