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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Парана - Атлетико Паранаэнсе
Парана - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 27 мая 2018
Парана
27.05.2018, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Парана - Атлетико Паранаэнсе
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парана
Бразилия. Серия А, 38 тур
Парана
1 : 1
02.12.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
2 : 1
27.11.2018
Парана
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 0
23.11.2018
Парана
Бразилия. Серия А, 35 тур
Парана
1 : 1
18.11.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Парана
0 : 1
15.11.2018
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Вила Капанема
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Парана
Атлетико Паранаэнсе
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
4 октября
7
Гол Витиньо помог «Фламенго» выйти на второе место в чемпионате Бразилии
2018.10.22 08:17
1
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
4 октября
7
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