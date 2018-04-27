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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
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Арсенал - Атлетико

26.04.2018, Четверг, 22:05 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/2 финала , первый матч Арсенал - Атлетико
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009

1 августа, суббота 19:15 Арсенал 2:1 Атлетико
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 4 1 1 14:4 +10 13
2. Црвена Звезда 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Кельн 6 2 0 4 7:8 -1 6
4. БАТЭ 6 1 2 3 6:16 -10 5
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    Рейтинг: +1452

    Loko_Roma 27 апреля 2018, 00:05

    Ох не быть Атлетико обладателем, такие отскоки просто так не проходят, будет обратка.

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Loko_Roma 27 апреля 2018, 08:34

    ага а то что судья свистел все в пользу арсенала это нормально,...

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 26 апреля 2018, 23:45

    Аахаххахахахахаха!!!!!!!!)

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 26 апреля 2018, 22:27

    Спасает недостаточный скил арсенала

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 26 апреля 2018, 22:25

    Тупят матрасники одни обрезы и выносы вникуда

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 26 апреля 2018, 22:24

    Коке блть тыкать по страшному случайно или весь мач это будет

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 26 апреля 2018, 22:23

    Жаль конечно матрасников, но вот так и надо судить, не глядя на счет и минуту. Нарушил - получай что заслужил. А вот Симеоне напрасно прогнали.

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    Рейтинг: +1452

    Loko_Roma 26 апреля 2018, 22:22

    поставит пеналь атлетику, скриньте
    с верху дана команда подарить напрошание венгеру кубок

    -1
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    Рейтинг: +4486

    Snek > Loko_Roma 26 апреля 2018, 23:34

    Может его следующим клубом будет ПСЖ?

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    Рейтинг: -104

    Антибиотик111 26 апреля 2018, 22:22

    Судья портит игру.Неадекват...На 12 мин уже и тренера,и игрока удали.

    -3
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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 26 апреля 2018, 22:21

    Не кидайте вперед тупо , подержать через 2-3 паса подходить к штрафной но не через1 !

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 26 апреля 2018, 22:14

    Чтото слабо матрасники накрывают командное давление где

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