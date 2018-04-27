Арсенал - Атлетико

Ох не быть Атлетико обладателем, такие отскоки просто так не проходят, будет обратка.
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|1 августа, суббота
|19:15
|Арсенал
|2:1
|Атлетико
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|14:4
|+10
|13
|2.
|Црвена Звезда
|6
|2
|3
|1
|3:2
|+1
|9
|3.
|Кельн
|6
|2
|0
|4
|7:8
|-1
|6
|4.
|БАТЭ
|6
|1
|2
|3
|6:16
|-10
|5
Аахаххахахахахаха!!!!!!!!)
Спасает недостаточный скил арсенала
Тупят матрасники одни обрезы и выносы вникуда
Коке блть тыкать по страшному случайно или весь мач это будет
Судья портит игру.Неадекват...На 12 мин уже и тренера,и игрока удали.
Не кидайте вперед тупо , подержать через 2-3 паса подходить к штрафной но не через1 !
Чтото слабо матрасники накрывают командное давление где