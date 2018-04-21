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Генк - Андерлехт

21.04.2018, Суббота, 21:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Плей-офф, 5 тур Генк - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
22 тур
21 января, воскресенье 20:00 Генк 0:1 Андерлехт
11 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
28 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Генк
7 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Генк 0:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
9 тур
19 мая, четверг 21:30 Генк 5:2 Андерлехт
1 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Генк 0:0 Андерлехт
7 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
27 тур
22 февраля, воскресенье 20:00 Генк 0:1 Андерлехт
10 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Генк
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:0 Генк
5 тур
21 апреля, понедельник 20:00 Генк 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
28 тур
2 марта, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:0 Генк
15 тур
10 ноября, воскресенье 21:00 Генк 0:1 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2013

21 июля, воскресенье 18:00 Андерлехт 1:0 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
8 тур
12 мая, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
1 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Андерлехт 1:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
21 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Генк 2:4 Андерлехт
6 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
27 апреля, пятница 22:30 Генк 0:4 Андерлехт
Плей-офф, 4 тур
14 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 1:3 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 Андерлехт 4:2 Генк
9 тур
2 октября, воскресенье 22:30 Генк 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 3 тур
15 апреля, пятница 22:30 Андерлехт 2:0 Генк
28 тур
4 марта, пятница 22:30 Андерлехт 1:1 Генк
13 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
29 тур
14 марта, воскресенье 22:00 Андерлехт 2:0 Генк
14 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 10 6 3 1 20:9 +11 21
2. Генк 10 4 4 2 13:13 0 16
3. Гент 10 4 2 4 8:8 0 14
4. Брюгге 10 3 3 4 17:12 +5 12
5. Андерлехт 10 4 0 6 12:15 -3 12
6. Шарлеруа 10 2 2 6 9:22 -13 8
7. Остенде 2 2 0 0 6:0 +6 6
8. Локерен 1 1 0 0 4:2 +2 3
9. Сент-Труйден 1 1 0 0 2:1 +1 3
10. Антверпен 1 0 0 1 1:2 -1 0
11. Эйпен 1 0 0 1 0:4 -4 0
12. Беерсхот-Вилрейк 2 0 0 2 2:6 -4 0
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