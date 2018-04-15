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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Фламенго
Витория - Фламенго: обзор матча 15 апреля 2018
Витория
15.04.2018, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория - Фламенго
17'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Статистика матча Витория - Фламенго
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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24.10.2026
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1 : 1
20.10.2026
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Кубок Либертадорес, 1/2 финала
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0 : 0
23.10.2026
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Информация о матче
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