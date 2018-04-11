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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Ранхейм
Сандефьорд - Ранхейм: обзор матча 11 апреля 2018
Сандефьорд
11.04.2018, среда, 19:30
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ранхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сандефьорд - Ранхейм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
- : -
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Ранхейм
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
3 : 2
01.12.2019
Ранхейм
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Ранхейм
2 : 1
24.11.2019
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
3 : 1
10.11.2019
Ранхейм
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Ранхейм
0 : 2
03.11.2019
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
4 : 2
27.10.2019
Ранхейм
Информация о матче
Стадион:
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Сандефьорд
Ранхейм
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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